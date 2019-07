Os arguidos eram trabalhadores e dirigentes da Administração dos Portos de Douro, Leixões e Viana do Castelo e de uma empresa e estavam acusados pelos crimes de incêndio, explosão e violação de regras de construção sob a forma de negligência.

Este caso teve um primeiro julgamento em 2016 - no qual foram igualmente absolvidos pelo Tribunal de Matosinhos -, mas foi agora repetido por ordem do Tribunal da Relação do Porto.

O tribunal teve de repetir o julgamento porque a Relação encontrou "elementos contraditórios entre si" na fixação dos factos provados e não provados, explicou, na altura, uma fonte judicial à Lusa.

O acidente que originou este processo ocorreu em 12 de abril de 2012, pelas 12:20, quando um grupo de trabalhadores estava a desmontar o guindaste Titã no molhe sul do Porto de Leixões por estar deteriorado. Durante a operação, a cabina de uma grua caiu sobre umas tubagens de gás que explodiu e causou um incêndio.

O acidente causou um morto, um homem de 40 anos, que estava suspenso na estrutura do guindaste e que acabou por resvalar e cair. Causou ainda três feridos, um dos quais grave, tendo sido submetido a uma operação.