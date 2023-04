Após ter atracado a 14 de abril em águas de Cabo Verde pela primeira vez, a Marinha Portuguesa anunciou hoje, em comunicado de imprensa, que o “Arpão”, que se encontra a participar na iniciativa ‘Mar Aberto’, no Atlântico Sul, “cruzou, pela primeira vez, a linha do Equador”.

“O NRP Arpão é o primeiro submarino português a realizar uma missão deste tipo, sendo também a primeira vez que um submarino nacional cruza a linha do Equador, colocando à prova a capacidade logística operacional da Marinha”, lê-se no comunicado.

Até ao início de agosto, o submarino português vai percorrer “mais de 13 mil milhas”, vai “realizar cerca de 2.500 horas de navegação” e vai visitar “dois continentes e cinco países”.

Cabo Verde foi o primeiro país, seguindo-se depois Brasil, pelo Atlântico sul, onde cruzará a cidade do Cabo, para participar nas comemorações do 10 de Junho [Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, na África do Sul]. Angola e Marrocos são outros destinos incluídos na rota do “Arpão”.

Esta iniciativa vai contribuir “para o estreitamento das relações de cooperação militar e diplomáticas entre Portugal e cada um dos países visitados”, sustentou a Marinha.

O submarino português “Arpão” conta com uma guarnição de 35 militares, incluindo três mulheres.

AS “características operacionais do submarino conferem-lhe a capacidade de efetuar patrulhas discretas em qualquer altura do ano e qualquer lugar, garantindo assim que as águas sob soberania ou jurisdição nacional, ou quaisquer outras onde seja requerida a sua presença, possam ter uma garantia extra de segurança da navegação”, explicou à Lusa o comandante Taveira Pinto.