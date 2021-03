Distinguidos em 2019 com o prémio europeu Mies van der Rohe e, em 2016, com o prémio Carreira da Trienal de Arquitetura de Lisboa, Lacaton & Vassal “não apenas definiram uma abordagem arquitetónica que renova o legado do modernismo, mas também propuseram uma definição adaptada da própria profissão da arquitetura”, justifica o júri, no comunicado que revelou os vencedores deste ano.

Estabelecidos em 1987, em Paris, Lacaton e Vassal são os 49.º e 50.º laureados com o prémio de arquitetura Pritzker, considerado o mais importante do meio, tendo completado mais de 30 projetos pela Europa e África Ocidental.