"As crianças hospitalizadas têm uma mensagem especial para o Papa Francisco: desenhos, poemas e algumas dicas para passar o tempo no hospital", lê-se nas redes sociais.

"Arranja uma playstation", escreve Alex num desenho. "Lê muitos livros", propõe Eugenio noutra obra de arte. Por sua vez, Giulia recorda-lhe a vista que tem do monte Janiculum a partir do hospital: "A tua casa também está ali".

Segundo os serviços de imprensa do Vaticano, o Sumo Pontífice retomou hoje de manhã as suas terapias, tanto farmacológicas como de fisioterapia respiratória e motora.

Francisco também continuou a fazer os exercícios espirituais da Quaresma "em comunhão" com a Cúria, através de vídeo.

Antes, o gabinete de imprensa disse que o pontífice tinha passado mais uma "noite descansada" no hospital Gemelli de Roma.

De acordo com o último boletim de saúde publicado na noite de segunda-feira, "as melhorias registadas nos dias anteriores foram ainda mais consolidadas, conforme confirmado pelos exames de sangue [...] e pela boa resposta ao tratamento".

Embora o prognóstico já não seja reservado, os médicos estimam que o pontífice argentino, de 88 anos, terá de ficar no hospital por "mais alguns dias".

Na noite de segunda-feira, fonte do Vaticano saudou estes "sinais positivos na evolução da doença", sublinhando, no entanto, que devem ser encarados com "prudência e circunspeção", porque a pneumonia "ainda não está debelada [...] embora não haja perigo iminente".

"Dada a complexidade do quadro clínico do Papa e a infeção grave presente no momento da hospitalização, será ainda necessário continuar o tratamento farmacológico em ambiente hospitalar durante um período de tempo", afirmaram hoje os médicos.

Não está prevista para hoje à noite a emissão de qualquer boletim médico, uma vez que os serviços de imprensa do Vaticano se encarregarão de fornecer eventuais atualizações ao final da tarde.