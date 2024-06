"A declaração da reunião do G7, mais uma vez, manipulou questões relacionadas com a China, difamou e atacou a China", declarou o porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, na entrevista coletiva diária.

O porta-voz acrescentou que o comunicado final "repetiu clichês que não têm base factual, nem base jurídica, nem justificativa moral, e estão repletos de arrogância, preconceitos e mentiras.

A China foi um dos principais temas da agenda do encontro do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido), que decorreu em Bari, Itália, na semana passada.

No comunicado final, os líderes do G7 expressaram preocupações acerca das vendas de equipamento de Pequim a Moscovo que alimentam a guerra da Rússia na Ucrânia.

O G7 utilizou uma linguagem mais dura do que na reunião do ano passado, revela a AFP. No comunicado final, o bloco criticou a militarização e as atividades coercivas e intimidatórias" de Pequim no Mar da China Meridional.