A aprovação do pedido de licenciamento para a nova unidade hoteleira está, contudo, condicionada à entrega de um estudo hidrogeológico, nomeadamente “para definição do nível freático”, dado que a operação urbanística “incide sobre áreas de muito elevada vulnerabilidade sísmica”, segundo a proposta subscrita pelo vereador responsável pelo pelouro do Urbanismo, Ricardo Veludo (PS).

Além disso, o promotor terá ainda de cumprir as recomendações dos pareceres da Direção-Geral do Património e da Estrutura Consultiva Residente.

De acordo com a proposta apresentada pelo promotor, o hotel terá 45 quartos, um restaurante, bar, salas de conferências, ginásio e piscina, prevendo-se a “reabilitação do edifício do palacete com preservação da fachada principal”.

Ao todo, a construção terá sete pisos, dois dos quais em cave, não estando previsto estacionamento.

“A intervenção está localizada em área abrangida pelo ângulo de visão do ponto dominante Largo do Monte, tendo sido considerado que o aumento de um piso não constitui obstáculo às vistas”, é referido na proposta.

Em declarações à Lusa, o vereador eleito pelo BE (partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS), Manuel Grilo, justificou o seu voto contra argumentando que “está por provar que faltem hotéis” na zona para onde está prevista a nova unidade.