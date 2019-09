E prometeu que o CDS “continuara na linha da frente e continuar a pedir esclarecimentos” a António Costa, condenando o “silêncio permanente” do primeiro-ministro perante o processo.

No sábado, numa conferência de imprensa na sede nacional do partido, Assunção Cristas desafiou Costa a dar mais explicações sobre o que sabia, ou não, acerca da operação de encobrimento na recuperação do material militar e defendeu que o Ministério Público deve analisar se houve “declarações falsas” do chefe do Governo e o ministro Azeredo Lopes, que se demitiu por causa do processo.

No artigo publicado domingo no semanário Expresso 'online', e também enviado à Lusa, Sócrates considera que a apresentação da acusação judicial sobre o caso de Tancos a meio da campanha eleitoral tem "evidente e ilegítima motivação política" e crítica anteriores declarações de António Costa sobre justiça.

"Para ir direto ao assunto, considero que a apresentação da acusação judicial de Tancos tem uma evidente e ilegítima motivação política. Não só pelo momento escolhido - no meio da campanha eleitoral -, mas, principalmente, pela forma como o Ministério Público orientou a sua divulgação pública", sustenta o líder dos socialistas entre 2004 e 2011, também acusado no âmbito do processo Marquês, que investigou corrupção, evasão fiscal e branqueamento de capitais.

(Notícia atualizada às 14:03)