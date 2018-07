A artista norte-americana Demi Lovato foi levada para um hospital em Los Angeles, nos Estados Unidos, devido a uma aparente overdose por heroína, avança a página especializada em celebridades TMZ.

Citando autoridades de segurança, o TMZ noticiou que a cantora de 25 anos foi levada da sua casa, em Hollywood Hills, e que o seu estado de saúde é desconhecido, mas fontes não identificadas dizem à publicação 'Variety' que é "estável".

A informação não foi ainda oficialmente confirmada.

A artista de 25 anos tem falado abertamente sobre o consumo de cocaína e álcool no passado. No mês passado lançou o single "Sober" [Sóbria], que apresentou ao vivo pela primeira vez no Rock in Rio, em Lisboa.

No tema, Lovato fala numa recaída depois de seis anos sóbria.

A polícia de Los Angeles, na costa oeste dos Estados Unidos, confirma à agência Reuters que respondeu a uma emergência médica com uma mulher na rua onde Demi Lovato alegadamente vive, porém, não identifica a pessoa em causa.

Também os representantes da artista ainda não deram quaisquer informações.

Lovato ganhou fama há uma década em programas do canal Disney Channel como "Camp Rock" e "Sonny with a Chance". Depois, arrancou com uma carreira no mundo da música pop.

Lovato fala abertamente também da luta contra a depressão e distúrbios alimentares. A artista, que também tem uma carreira de atriz, incluindo um papel na série musical "Glee", apresentou nos últimos anos uma imagem mais madura e tem sido politicamente ativa em vários temas, como o apoio aos direitos LGBT.