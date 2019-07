"A Alemanha perdeu um dos seus produtores de cinema mais importantes do pós-guerra", informou em comunicado a secretária de Estado de Cultura, Monika Grütters.

"Um judeu polaco perseguido que emigra depois da guerra para o país dos assassinos da sua família para produzir filmes e participar na reconstrução democrática da Alemanha é um grande presente para nosso país", acrescentou.

Nascido no dia 1 de agosto de 1918 em Lodz, no centro da Polónia, este filho de um comerciante de madeira sobreviveu ao extermínio dos judeus polacos ao encontrar refúgio com a família na União Soviética.

Brauner emigrou para Berlim depois da guerra e fundou a produtora cinematográfica CCC. Outra parte da sua família mudou-se para Israel.