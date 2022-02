Um casal, suspeito de tentar lavar os bitcoins roubados num "labirinto de transações de criptomoedas" foi detido esta terça-feira pela manhã em Nova Iorque, Manhattan.

Ilya Lichtenstein, de 34 anos, e a sua esposa Heather Morgan, de 31 anos, que podem ser condenados até 20 anos de prisão, vão comparecer perante um juiz federal mais tarde, informou o departamento de Justiça.

“Estas detenções e a apreensão judicial, a maior já feita pelo departamento, mostra que as criptomoedas não são um paraíso para criminosos”, disse a vice-ministra da Justiça Lisa Monaco em comunicado.

Em agosto de 2016, um hacker invadiu os sistemas da plataforma Bitfinex, com sede em Hong Kong, e iniciou mais de 2.000 transações não autorizadas, roubando quase 120.000 bitcoins aos seus clientes, então avaliados em 71 milhões de dólares.

Segundo os promotores, a moeda virtual acabou num portfólio digital em poder de Ilya Lichtenstein, que se apresenta nas redes sociais como “empreendedor de tecnologia, codificador e investidor”.

Ouro e NFT

Ao longo dos cinco anos após o roubo, 25.000 desses bitcoins deixaram o portfólio através de um "labirinto de transações de criptomoedas" e foram desviados para contas online abertas pelo casal, que usava identidades falsas. Os dois misturavam "técnicas antigas e transações muito complexas", disse um dos promotores aos jornalistas.

Os fundos roubados foram usados especialmente para comprar ouro e NFT, ou seja, certificados de autenticidade associados a objetos virtuais, e também para pagar as despesas correntes, segundo as autoridades.

O restante dos bitcoins, hoje avaliados em 3,6 mil milhões de dólares, levando em conta o aumento dos preços do bitcoin, foram recuperados por investigadores na semana passada.

Com uma ordem judicial, os investigadores analisaram as contas online do casal e recuperaram a chave de segurança que dava acesso ao portfólio.

A plataforma Bitfinex anunciou uma recompensa multimilionária por informações para encontrar os bitcoins roubados, mas o Departamento de Justiça recusou-se a dizer se a empresa esteve envolvida nas detenções.

As autoridades entraram em contacto com as vítimas do roubo para iniciar o processo de recuperação dos fundos.

A investigação continua, mas as autoridades, não se pronunciaram sobre o autor inicial do ataque.

O Bitcoin, uma moeda virtual, é negociado desde 2008 e teve variações significativas de preço. Atrai grandes nomes das finanças e permite, segundo as autoridades, que redes criminosas tornem as suas operações financeiras mais opacas.