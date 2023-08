Segundo as autoridades russas, Prigozhin poderia estar a bordo uma vez que constava da lista de passageiros, no entanto não existe nenhuma fonte oficial a confirmar a morte do mercenário, apesar do acidente já ter sido mostrado na televisão russa e referido em inúmeros meios do país.

De acordo com o canal da rede social Telegram 'Grey Zone', que de acordo com o jornal americano New York Times está associado ao grupo Wagner, o líder seguia a bordo do avião e este foi abatido pelas defesas anti-aéreas do Exército russo, em concreto da região de Bologovsky. O canal demorou algum tempo a confirmar a morte do líder, porém por volta das 20h27, desta quarta-feira, confimram o sucedido e homenagearam Prigozhin.

"O chefe do Grupo Wagner, Herói da Rússia, um verdadeiro patriota da sua pátria, Yevgeny Viktorovich Prigozhin, morreu em consequência das ações de traidores da Rússia", sublinha o canal.

Outros canais no Telegram, estes mais próximos do Kremlin como o Readovka, alertam para a possibilidade de que Prigozhin pudesse seguir a bordo de um segundo avião. Esse avião mudou de direção depois da queda da outra aeronave e já aterrou, entretanto, em Moscovo.

Há ainda quem culpe a Ucrânia pelo incidente, como é o caso do blogger Markov conhecido por ser do chamado “partido da guerra", mais a favor da invasão na Ucrânia.

"Definitivamente foi a Ucrânia que matou Prigozhin. Para Putin, Prigogine já não é um problema. Para Shoigu, Prigozhin não é mais um problema. Os chefões não se vingam porque têm muitos problemas reais e inimigos reais. Este é um ataque terrorista no Dia da Independência da Ucrânia", refere numa publicação.

Acrescenta ainda: "Todos. A TV Rússia 24 informou que Yevgeny Prigozhin estava morto. Plena alegria no bunker de Zelensky em Kiev, em Washington e Londres e Paris e Varsóvia. Infelizmente".

Além disso, há ainda mais informação a circular não confirmada, de que abordo seguia também Dmitry Utkin, um dos mais importantes responsáveis do grupo Wagner, informação, entretanto também relatada pelo comentador da SIC José Milhases em direto, que citou o canal ultrapartriota russo Tsargrad. Esse dado foi inicialmente avançado pelo canal de Telegram VChK-OGPU.

"Os corpos de Prigozhin e Utkin já foram descobertos e identificados", disse o canal.