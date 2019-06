Muçulmanos por todo o mundo comemoraram o fim do Ramadão com a festa chamada Eid al-Fitr – a "celebração do fim do jejum". Durante o Ramadão, um período dedicado à reflexão, os muçulmanos devem jejuar desde o nascer até ao pôr do sol. Este ano, o Ramadão iniciou-se a 5 de maio e decorreu até 4 de junho, terça-feira desta semana.

Quarta-feira, 5 de junho, assinalou-se o Dia Mundial do Ambiente. Esta data é comemorada desde 1972, ano da realização da primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, na Suécia.

No dia 6 de junho, quinta-feira, comemoraram-se os 75 anos daquele que ficou conhecido como o Dia D. Nessa mesma data mas em 1944, os aliados desembarcaram de surpresa nas praias francesas da Normandia, com os alemães à espera em Pas-de-Calais. Assim começou uma gigantesca operação militar, que acabou por significar a reviravolta no rumo da Segunda Guerra Mundial.