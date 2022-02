1. Amazon, Google e Nestlé são algumas das empresas acusadas de embelezarem as suas ações climáticas

Um novo estudo descobriu que várias empresas, incluindo Amazon, Google, Unilever, Nestlé e Volkswagen, estão aquém das metas estabelecidas pelas próprias para travar as mudanças climáticas.

Algumas empresas reagiram discordando dos métodos utilizados pelos investigadores.

2. Barco despejou 100 mil peixes mortos junto à costa francesa. França considera ação “chocante”

O despejo terá ocorrido na quinta-feira, depois da rede do barco de pesca FV Margiris se romper e deixar no mar mais de 100 mil verdinhos.

A mancha de peixes mortos resultante ocupa uma área de perto de 3000 metros quadrados e mereceu a denúncia de associações ambientais.

3. Cientistas alertam sobre o crescimento “perigosamente rápido” do metano atmosférico

As concentrações atmosféricas de metano, um gás superpotente que retém calor, estão a aumentar “perigosamente rápido”, a julgar pelos dados divulgados pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA.

Neste momento, as concentrações de metano na atmosfera são quase o triplo dos níveis pré-industriais e têm vindo a crescer exponencialmente desde 2007. Este pico deixou vários investigadores preocupados com o fato de o aquecimento global estar a criar um mecanismo de feedback que fará com que cada vez mais metano seja libertado para a atmosfera, tornando ainda mais difícil de controlar o aumento das temperaturas.

Por cá: Cabras-montesas abatidas na Peneda-Gerês para venda de cabeças como troféu

Os corpos de dois machos desta espécie protegida – pelo que não pode ser caçada – foram encontrados sem cabeça, entre o fim de dezembro e início de janeiro, no Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG).

Terão sido abatidos por caçadores-furtivos com o objetivo de vender as cabeças como "troféus".

