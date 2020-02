O advogado Manuel Guerra Henriques, que há cerca de cinco anos também acompanhou o processo de demolição das construções clandestinas na antiga fábrica Mecânica Setubalense, mesmo ao lado da denominada Quinta da Parvoíce, tinha interposto esta semana uma providência cautelar no Tribunal de Setúbal, para tentar impedir as demolições, que acabaram, no entanto, por acontecer antes de o tribunal se pronunciar.

Para o padre Constantino Alves, a prioridade deve ser encontrar uma solução condigna para as cerca de 20 famílias que vivem em condições de grande precariedade na Quinta da Parvoíce e, nesse sentido, está prevista para a próxima segunda-feira uma reunião de diversas entidades religiosas, designadamente da Cáritas Diocesana e do Bispo de Setúbal, com a presidente do IHRU.

“Esperemos que este encontro, que deverá ter lugar em Setúbal, seja o detonador para que as diferentes entidades públicas encontrem uma solução para o realojamento das duas dezenas de famílias que vivem em condições precárias na Quinta da Parvoíce”, disse o padre Constantino Alves.

Num comunicado divulgado na quarta-feira, o IHRU indicava que a operação em Setúbal não “envolve a demolição de quaisquer construções habitadas".

"O que está em causa é a demolição de construções precárias, sem segurança estrutural, que estão a ser feitas em terrenos próximos daquela quinta, instáveis e inaptos para construção, que integram a Reserva Ecológica Nacional", acrescentava o documento.

O IHRU explicava que, "estando em risco a segurança de pessoas e a saúde pública, não pode deixar de tomar as medidas que se revelam necessárias para, em articulação com as demais entidades públicas competentes, conter aquela situação" e reitera que "as intervenções que estão previstas não envolvem o desalojamento de quaisquer famílias".

A agência Lusa questionou hoje o IHRU sobre a possibilidade de uma nova intervenção para a demolição das casas habitadas e realojamento dos moradores da Quinta da Parvoíce, mas ainda não obteve resposta.