“O estaleiro já foi montado e estamos a iniciar a demolição do edificado antigo onde vai nascer o novo prédio”, disse Ricardo Pintéus à agência Lusa.

A empreitada, com um prazo de execução de um ano, destina-se à construção de um edifício na Rua 13 de Janeiro, na sede de concelho, com seis frações.

O município está a investir 1,6 milhões de euros em obras financiadas na totalidade pelo Plano de Recuperação e Resiliência para alargar a oferta de habitação no concelho.

As habitações são destinadas a famílias que vivem em condições de insalubridade que foram identificadas no âmbito da Estratégia Local de Habitação.

A autarquia concluiu três habitações no Peral, Vermelha e Martim Joanes, no valor de 472 mil euros, estando em fase de análise as candidaturas apresentadas para entregar as casas aos interessados, disse o autarca.

O município está a iniciar também a construção de uma outra em Martim Joanes, tem concluídos os projetos de arquitetura de outras seis habitações em diversas freguesias do concelho e procura terrenos para adquirir e construir outras seis.

A Estratégia Local de Habitação foi elaborada com base num diagnóstico das carências em que foram identificadas 27 famílias a viver em habitação própria e outras 19 a viver em habitações cedidas ou arrendadas, com condições habitacionais indignas.

O documento, com intervenções a abranger as 19 famílias sem habitação própria, foi aprovado em Assembleia Municipal em junho de 2021, com um investimento previsto de 1,6 milhões de euros.