As duas feiras literárias já não aconteciam praticamente em simultâneo há mais de uma década, mas para o editor da Relógio d’Água, Francisco Vale, isso não é impedimento para estar presente em ambas, disse à agência Lusa.

“Temos capacidade para isso, não levanta qualquer problema, agora é preciso saber as condições de segurança. A feira do livro é um momento importante entre autores e leitores e no caso da Relógio d’Água é na altura das feiras que somos também livreiros”, disse.

A 90.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, que deveria estar a decorrer por estes dias no Parque Eduardo VII, foi reagendada por causa da covid-19 e marcada entre 27 de agosto e 13 de setembro, abrindo um dia antes da Feira do Livro do Porto.

A feira de Lisboa é organizada pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), com o apoio da autarquia de Lisboa, e a feira do Porto, nos jardins do Palácio de Cristal, é uma iniciativa da câmara municipal.

A notícia do adiamento da feira de Lisboa de maio para agosto “está a ser muito bem recebida pelos editores”, porque é “um momento importante” para o setor, disse o secretário-geral da APEL, Bruno Pires Pacheco, à agência Lusa.

A APEL devolveu o dinheiro pago pelos cerca de 120 participantes que já se tinham inscrito para a feira em maio, com a requisição de mais de 300 pavilhões, “porque viveram um momento aflitivo e precisavam de uma injeção de capital”, e abriu na segunda-feira um novo período de inscrições para a edição em agosto, “com um desconto significativo”, de 70%, para associados.

Pedro Sobral, do grupo editorial Leya, que tem uma das maiores presenças físicas na feira de Lisboa, disse à agência Lusa que “é uma boa notícia a feira acontecer”, numa altura em que o mercado livreiro tenta recuperar-se de meses de quebras de vendas por causa da pandemia.

O responsável, que também é vice-presidente da APEL, referiu ainda que a associação está a preparar um manual de condições de segurança e higiene, enquanto Bruno Pires Pacheco recordou que o Parque Eduardo VII é grande o suficiente para fazer possíveis ajustes na organização dos pavilhões.