Duas jovens mulheres seguraram cartazes onde se lia "As touradas são pecado" como forma de protesto contra as corridas de touros, durante a audiência geral na Sala Paulo VI, no Vaticano.

As manifestantes vestiam camisolas com o logótipo da People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) e acabaram por ser retiradas da sala.

O protesto fez-se num corredor longe do Papa Francisco.