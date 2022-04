A bomba apreendida encontrava-se numa estação de serviço localizada no concelho de Vila Pouca de Aguiar.

De acordo com a nota da ASAE, enviada esta segunda-feira, durante a ação "os inspetores verificaram que, no início de cada abastecimento, após o reset do contador e mesmo antes de ser pressionado o manípulo da agulheta da bomba, o contador alterava-se automaticamente, cobrando valores até 1,65 euros, sem que o consumidor tenha feito qualquer abastecimento efetivo".

Em causa estão "fortes indícios do crime de especulação (delito antieconómico) e eventual crime de falsificação de notação técnica".

Os factos foram comunicados ao Ministério Público e a bomba foi apreendida para perícia técnica.

Os equipamentos em causa, esclarece a ASAE, "já tinham sido sujeitos a controlo metrológico este ano, exibindo o respetivo selo de validade e de conformidade".

Esta é a "quarta ocorrência semelhante detetada pela ASAE nos últimos meses".