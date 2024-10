A Brigada Especializada das Indústrias da Unidade Regional do Norte realizou uma operação de fiscalização aos operadores económicos de produção de ovos que "não dispunham do necessário e obrigatório licenciamento da atividade, nomeadamente do Número de Controlo Veterinário, garantia do cumprimento dos normativos de segurança alimentar junto dos consumidores".

A ação determinou a "suspensão da atividade, a apreendidos 114.660 ovos, bem como o equipamento de recolha e classificação de ovos, tudo no valor global de € 410.986,00".

Após perícia realizada por médico veterinário, "os ovos apreendidos, aforam encaminhados a uma unidade de produção de ovoprodutos" informou a ASAE.