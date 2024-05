Em comunicado, a ASAE explica que a operação de fiscalização no âmbito do combate ao ilícito criminal de venda ou ocultação de produtos contrafeitos foi realizada na quinta-feira, através da Unidade Regional do Sul – Unidade Operacional de Évora e com a colaboração da PSP de Elvas, no distrito de Portalegre.

“Como resultado da ação foi desmantelado um local camuflado, onde se procedia à realização de diretos nas redes sociais, em grupos restritos das plataformas de conversação digital, Facebook, Instagram e TikTok, com vista à comercialização ilegal de artigos contrafeitos”, lê-se no comunicado.

Além de terem sido apreendidos 250 artigos contrafeitos, “ostentando marcas de grande prestígio”, foram ainda recolhidos diversos elementos de prova de toda a estrutura organizada e indicadores da prática do crime.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica indica ainda que a mulher foi constituída arguida e sujeita à medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

“A ASAE continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional, em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança alimentar e saúde pública dos consumidores”, lê-se ainda no comunicado.