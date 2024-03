Esta operação foi levada a cabo durante o dia de hoje, tendo em conta o jogo que irá decorrer no Estádio do Dragão, na cidade do Porto entre FC Porto - SL Benfica.

Em comunicado a autoridade informa que foram detidos 2 indivíduos, em flagrante delito, na zona metropolitana do Porto, tendo sido instaurados 2 processos-crime pela prática de venda irregular de bilhetes com especulação, apresentando os bilhetes valores faciais de 15,00 euros, estando a ser comercializados a valores que oscilavam entre 35,00 e 70,00 euros, atingindo valores de lucro de cerca de 470% acima do valor facial.

Mais ainda sublinham que "foram apreendidos 20 bilhetes que se encontravam à venda através da Internet, tendo-se constatado ainda que 7 dos bilhetes eram falsos, pelo que serão ainda imputados ao arguido o ilícito de falsificação de documentos e burla".

Os detidos foram notificados para serem presentes a Tribunal, durante o dia de amanhã, para eventual audiência de julgamento em processo sumário.

A autoridade destaca alerta os consumidores devem evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um Crime de Venda Irregular de Bilhetes, punido com pena de prisão até 3 anos.