Em comunicado, a ASAE refere que instaurou um processo-crime por desobediência a uma empresa de distribuição de produtos à base de carne que tinha a autorização suspensa mas continuava em funcionamento e sem ter o Número de Controlo Veterinário exigido por lei.

Desta ação, resultou “a apreensão de mais 3.300 quilos de carcaças e peças de suíno, tudo num valor total estimado de 7.450 euros”.

A operação foi desenvolvida pela Brigada de Inspeção e Fiscalização de Indústrias, da Unidade Regional do Norte – Unidade Operacional de Mirandela, e no seguimento de diligências de investigação no âmbito da Segurança Alimentar.