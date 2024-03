A notícia foi revelada esta terça-feira pelo Jornal de Notícias, que avança dados concretos do encerramento de alojamentos no ano passado.

"Nos últimos sete anos, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) suspendeu 94 alojamentos locais (AL) e instaurou 2210 contraordenações, mas foi no último ano que detetou mais irregularidades nesta atividade. Nunca houve tantos alojamentos locais em incumprimento e nunca foram suspensos tantos como em 2023: 49, em comparação com cinco em 2022, no país, e 20 comparativamente a dois em 2022, em Lisboa. Só em 2023, a ASAE recebeu 491 denúncias relativas a irregularidades nestes espaços", lê-se no artigo, onde é referido também que "nos últimos sete anos, 2210 contraordenações e 30 crimes em alojamentos locais em todo o país, tendo se procedido à suspensão de 94. Em Lisboa, instaurou 299 contraordenações e registou sete crimes nos alojamentos visitados, tendo suspendido 48, desde 2017".

Muitas destas contraordenações tem a ver com a "falta de higiene no estabelecimento, como pragas e percevejos, é o que mais nos chega, e ainda algumas situações como a falta de seguro”, sendo que as “mais graves” têm a ver “com as condições de habitabilidade e de higiene”.