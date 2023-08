“Na sequência da avaria ocorrida ontem [quinta-feira] no equipamento de diversão instalado na Feira de São Mateus, em Viseu, deslocou-se hoje ao local a fim de realizar todas as diligências consideradas necessárias face à situação em causa, tendo determinado a sua suspensão imediata”, afirma a ASAE numa nota enviada à agência Lusa.

Segundo o documento, “no local foi possível apurar, durante o dia de hoje, que o equipamento de diversão em causa havia sido sujeito, no passado dia 08 de agosto de 2023, a uma inspeção anual, efetuada já no recinto da Feira de S. Mateus”.

A inspeção, adianta a ASAE, foi feita pelo Organismo de Inspeção de Equipamento de Diversão certificado pelo IPAQ e, na altura, concluiu que “o equipamento reunia à data da inspeção as prescrições de segurança previstas no âmbito do DL 268/2009, de 20/09”.

“Contudo, face à ocorrência de ontem [quinta-feira], determinou a ASAE no âmbito das suas competências e como medidas cautelares, a suspensão do funcionamento do referido equipamento, até que o mesmo seja sujeito a nova inspeção por entidade legalmente habilitada para o efeito, após o processo de reparação”, sublinha.

Na nota de imprensa, a ASAE refere que “continuará a desenvolver ações de fiscalização, direcionada para os equipamentos de diversão, verificando o cumprimento da legislação que norteia os requisitos de segurança para este tipo de atividade”.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões, pelas 21:15 de quinta-feira foi dado o alerta para a avaria de um equipamento de diversão e para o local foram deslocados Bombeiros Sapadores de Viseu, elementos da Polícia Municipal e da PSP de Viseu.

A avaria do equipamento obrigou ao resgate de sete cidadãos, entre os 11 e os 42 anos, que ficaram presos a cerca de 30 metros de altura.

Uma operação “complexa que terminou com sucesso”, pelas 00:20 de hoje, sem que houvesse necessidade de qualquer assistência médica aos cidadãos envolvidos.