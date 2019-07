O projeto que recomenda ao Governo "a valorização do aeroporto de Beja enquanto instrumento para o desenvolvimento da região", que tinha sido entregue pelo PCP há três anos, a 07 de julho de 2016, foi aprovado na generalidade com os votos a favor das bancadas do PSD, CDS-PP, BE, PCP, PEV e PAN e de dois deputados do PS, Norberto Patinho, eleito por Évora, e Pedro Carmo, eleito por Beja, e a abstenção dos restantes deputados socialistas.

Já o projeto de resolução que tinha sido entregue pelo BE no passado dia 11 de junho a recomendar ao Governo a eletrificação dos troços ferroviários Beja-Casa Branca e Beja-Funcheira da Linha do Alentejo foi aprovado na generalidade com os votos a favor das bancadas do PS, CDS-PP, BE, PCP, PEV e PAN e a abstenção do PSD.

Quatro dos cinco pontos com medidas de outro projeto de resolução, entregue há quase um ano pelo PCP e que recomenda ao Governo a conclusão da Autoestrada 26 e o cumprimento do previsto para o Alentejo no Plano Rodoviário Nacional, foram aprovados na generalidade com votos a favor das bancadas PSD, CDS-PP, BE, PCP, PEV e PAN, de seis deputados do PS e do ex-deputado socialista e atualmente não inscrito Paulo Trigo Pereira e contra dos restantes deputados socialistas.

Adotar medidas para "solução imediata" dos "graves problemas" no IP8, assegurar e calendarizar as obras para conclusão da A26 sem portagens até Vila Verde de Ficalho, passando por Beja, e abrir ao trânsito o troço já concluído, concretizar um plano de investimentos para qualificar a rede viária no Alentejo e cumprir na íntegra o previsto para a região no Plano Rodoviário Nacional são as medidas recomendadas nos quatro pontos do projeto aprovados.