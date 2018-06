No documento, intitulado “Pela defesa da Educação das crianças de Fátima, em Fátima!”, lê-se que “a supressão de turmas instalou um drama diário em centenas de famílias cuja vida é feita em Fátima e em torno de Fátima, desde que foram estabelecidas pelo Governo cortes ao financiamento do ensino cooperativo”.

“Na semana passada, estas escolas viram-se confrontadas com mais uma redução de turmas, levando ao facto irracional e grave, quando neste momento crianças de Fátima, com famílias originárias de Fátima, não têm assegurada entrada em turmas nas escolas de Fátima”, adianta a moção, aprovada por unanimidade na Assembleia de Freguesia de Fátima, de maioria PSD.

A moção, que será remetida ao Presidente da República e Governo, entre outras entidades, recorda que “Fátima não tem oferta educativa da rede pública do 2.º ciclo do ensino básico ao secundário, por única e exclusiva decisão do Estado”, existindo tês colégios com contrato de associação que “prestam um serviço de ensino em tudo idêntico aos demais estabelecimentos públicos”.

Apontando um conjunto de indicadores sobre a população residente na freguesia e nas imediações, assim como aquela que desenvolve atividade na cidade-santuário, a moção sublinha que “a atribuição de turmas às escolas mencionadas devia ter tido em conta esses critérios”.