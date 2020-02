"O executivo, em vários temas, tem sido recorrente no incumprimento de normas do regimento, em particular na recusa sistemática em fornecer os documentos financeiros e administrativos que são solicitados ao abrigo das disposições legais", declarou o deputado municipal centrista Gonçalo Pimenta.

O CDS-PP acusou o executivo, liderado pela coligação Confiança (PS/BE/PDR/Nós, Cidadãos!), de não permitir o acesso a "toda a documentação" relativa a um protocolo assinado entre a autarquia e o Turismo de Portugal, em 2016, visando uma colaboração técnico-financeira para a reabilitação do centro histórico do Funchal, que contemplaria uma verba de três milhões de euros.

Em causa está a recuperação de três edifícios emblemáticos, por diversas vezes anunciada, mas ainda não concretizada, nomeadamente a confeitaria Felisberta, a antiga Estação de Comboio do Monte e o antigo matadouro do Funchal.

O voto de protesto foi aprovado com os votos a favor do CDS-PP (três deputados) e do PSD (17 deputados). A coligação Confiança (19 deputados) votou contra. O PCP (um deputado) e o PTP (um deputado) abstiveram-se, bem como os dois deputados independentes (ex-JPP e ex-MPT).

Apesar do protesto, o presidente da autarquia, Miguel Gouveia, explicou que o projeto de requalificação do matadouro, orçado em mais de quatro milhões de euros, já foi aprovado e a obra aguarda apenas o visto do Tribunal de Contas para arrancar.

O autarca indicou ainda que, na sequência do protocolo com o Turismo de Portugal, o Governo da República inscreveu 1,2 milhões de euros no Orçamento do Estado para 2020 para financiar a reabilitação daquele edifício, onde será instalada uma comunidade criativa.