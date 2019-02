A celebração de contratos interadministrativos com as 24 juntas de freguesia, que prevê valores variáveis conforme a pressão turística a que as freguesias estão sujeitas, foi aprovada com os votos contra do PCP e PEV, a abstenção do PSD e PAN, e os votos favoráveis das restantes forças políticas.

A AML aprovou também uma recomendação para que a Câmara, "em futuros contratos interadministrativos proceda à negociação prévia com as juntas de Freguesia".

Os eleitos municipais aprovaram ainda uma outra proposta para a transferência de 100 mil euros a cada junta de freguesia, especificamente "para recolha de resíduos indevidamente depositados junto de ecopontos de superfície, ecopontos subterrâneos, vidrões e outros equipamentos de deposição de resíduos".

Esta proposta foi aprovada com os votos contra do PCP, PEV e CDS-PP, a abstenção do PSD, do MPT e PAN, e os votos favoráveis das restantes bancadas.

O líder da bancada do PSD, Luis Newton, considerou que estas propostas foram "uma oportunidade perdida", constituindo um "momento que rompe" com o consenso criado entre PS e os sociais-democratas na reforma administrativa da capital.

No mesmo sentido, António Proa, que no passado negociou a reforma administrativa, apelou a que "não se deite fora" esse "património de entendimento", lamentando que a proposta não tenha resultado de um consenso e de uma "audição cuidada de todas as juntas de freguesia".

Pelo CDS-PP, Gabriel Batista Fernandes defendeu que a distribuição de 100 mil euros por freguesia "é demasiado simplista", e argumentou que "uma repartição adequada dos recursos humanos e financeiros devia estar sustentada num estudo mais completo", sublinhando que os critérios deveriam ter sido "previamente discutidos com todas as juntas de freguesia".