O documento apresentado e discutido hoje na AML destaca que “todos os edifícios essenciais ao socorro da cidade”, como quartéis de bombeiros e esquadras devem ser dotados “de todas as normas de segurança, incluindo sistemas de proteção antissísmica”.

A proposta pede que sejam identificados, em articulação com as juntas de freguesia, “todos os cidadãos que vivam em condições de isolamento ou que detenham dificuldades de locomoção, para que permitam que seja disponibilizada informação aos agentes de proteção civil, com vista a que estes cidadãos sejam prontamente socorridos”.

Segundo um relatório redigido por esta comissão, o debate, que contou com membros da comunidade científica, permitiu concluir que “a ocorrência de um sismo de grande magnitude em Lisboa no futuro é quase uma certeza com a que a cidade terá de lidar e para a qual deverá estar preparada, apesar de não ser possível prever quando tal fenómeno ocorrerá”.

Na reunião plenária de hoje, os eleitos aprovaram também uma recomendação para que a Câmara de Lisboa avalie “a possibilidade de implementar o uso exclusivo de passes no acesso ao elétrico 28E, em parte dos horários, de forma alternada com elétricos com acesso através de outros títulos de transporte, como forma de privilegiar os utilizadores frequentes”.

Sobre este ponto, o vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar (PS), considerou que “é uma má solução”, falando numa segregação entre residentes e não residentes.

O documento surgiu na sequência de uma petição que pretende um “elétrico 28 mais digno e mais fiável, servindo melhor residentes e visitantes”.

A recomendação visa também “estimular a diminuição da aquisição de títulos de transporte a bordo do elétrico 28” e reforçar a “fiscalização da utilização dos transportes, nomeadamente no que respeita ao uso fraudulento e carteiristas”.