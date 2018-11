“Qual o ponto de situação do anunciado e prometido projeto de construção do centro oncológico de Viseu, nomeadamente o serviço de radioterapia; que medidas vai o governo tomar para que este serviço seja construído com a urgência que as necessidades dos milhares de utentes exigem?”, questionou a deputada municipal Filomena Pires.

A deputada municipal comunista questionou ainda, na moção, aprovada por unanimidade, “caso a resposta não seja urgente, quando estará a senhora ministra da Saúde disponível para receber uma delegação do município de Viseu?”.

O deputado socialista Rafael Amaro assumiu o voto a favor por parte do seu partido, “tendo em conta que se tratam de questões pertinentes sobre um projeto que está em andamento pelo governo e é preciso saber em que ponto está”.

A construção do centro oncológico e o serviço de radioterapia no Centro Hospitalar Tondela Viseu é uma promessa de 2017, do então secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, quando, em julho de 2017, participou no 20º aniversário do Hospital São Teotónio, em Viseu.