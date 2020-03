O novo coronavírus pode tornar-se sazonal, na opinião de Anthony Fauci, um especialista conceituado que dirige investigações sobre doenças infecciosas nos Institutos Nacionais de Saúde e consultor de Donald Trump. Fauci justificou a sua alegação destacando que o vírus está a espalhar-se com mais intensidade no hemisfério sul, a região do planeta que se aproxima do inverno.

"O que estamos a começar a ver agora ... no sul da África e nos países do hemisfério sul é que estamos a começar a ter casos que aparecem à medida que se aproxima a temporada de inverno", disse em conferência de imprensa.

"E se, de verdade, sofrerem uma grande epidemia, será inevitável que tenhamos que estar preparados para a possibilidade de um ciclo repetido", explicou.

"Isso destaca a necessidade de fazer o que estamos a fazer para encontrar uma vacina, testá-la rapidamente e tentar ter uma vacina pronta para o próximo ciclo", acrescentou.

Duas vacinas estão a ser testadas em seres humanos, uma nos Estados Unidos e uma na China, mas, mesmo que bem-sucedidas, é improvável que estejam disponíveis dentro de um ano.

Os tratamentos também estão a ser investigados, incluindo novos medicamentos ou alguns que já são usados para outras doenças, como a cloroquina, usada contra a malária.

"Sei que seremos capazes de parar isto agora, mas realmente precisamos estar prontos para outro ciclo", insistiu Fauci.