Esta é mais uma conversa em que recorremos à ciência para entendermos a pandemia que está a afetar profundamente as nossas vidas. Desta vez, falamos sobre o processo para a criação de uma vacina e o que está em causa no caso da Covid-19. Acompanhe, nesta nova área do SAPO24, as conversas regulares que vamos tendo sobre o “novo normal”, sobre aquilo que podemos fazer para tornar a vida que agora temos melhor e ainda sobre questões científicas que nos ajudem a perceber o que se passa.



A conversa de hoje é sobre o desenvolvimento e produção de uma vacina para a Covid-19. É uma luta contra tempo e pode ser acelerada, mas há etapas que não podem ser eliminadas.

A corrida já começou. Há vários laboratórios pelo mundo a trabalhar no desenvolvimento de uma vacina, e nos Estados Unidos e - a partir de hoje também na China - o teste em humanos já está a acontecer.

Depois de testada a vacina, vai ser preciso aprová-la e produzi-la em larga escala. Os organismos internacionais querem agilizar a aprovação, mas a produção em massa vai ser mais um obstáculo, porque os laboratórios internacionais ainda não estão preparados para isso.

Neste artigo, descrevemos em detalhe as etapas necessárias para que uma vacina chegue até nós e explicamos o que está em causa em cada um desses passos em relação à vacina para a Covid-19.