Na China, 108 voluntários receberam as primeiras injeções na sexta-feira, dia 20 de março, de acordo com o jornal oficial em língua inglesa Global Times. Os voluntários têm entre 18 e 60 anos e são todos oriundos da cidade chinesa de Wuhan, centro do surto detetado em dezembro, e serão acompanhados ao longo de seis meses.

Uma vez testada a eficácia e segurança da vacina, avança-se para a etapa seguinte.

No entanto, importa ter noção de que nesta fase estamos ainda longe de ter um produto final. “Conseguir que a vacina seja considerada segura e eficaz nos humanos é, na melhor das hipóteses, um terço do caminho necessário para que haja um programa global de imunização”, sublinha Jonathan Quick, especialista em saúde global da Duke University, na Carolina do Norte, Estados Unidos, e autor do livro “The End of Epidemics”, citado pelo The Guardian.

Também Peter Villax é da opinião de que “o problema não é descobrir a vacina. O problema vai ser fabricá-la para centenas de milhões de pessoas. Esse vai ser o desafio”. E porquê esta dificuldade? Segundo o especialista, porque os laboratórios precisam de garantir que os seus equipamentos cumprem todos os requisitos, e na produção “não se consegue eliminar todos os processos exigidos de verificação, validação e controlo de qualidade. Não é possível comprimir esses passos”.

Aprovação pelas autoridades reguladoras da saúde de cada país

Antes de entrar no mercado, as entidades reguladoras precisam de “rever a documentação e aprová-la para proteger a saúde pública”, como lembra Peter Villax.

Embora habitualmente esta seja uma etapa demorada para vacinas novas, no caso do novo coronavírus poderá acontecer que o processo seja acelerado, uma vez que os processos burocráticos poderão ser agilizados dada a urgência mundial de disponibilização de uma vacina.

Peter Villax diz até que, se os EUA, através da sua agência federal para os medicamentos (Food and Drug Administration - FDA), “aprovarem o produto, é muito provável que outros países o aprovem rapidamente”. O mesmo se poderá passar na Europa se houver aprovação central, pela Agência Europeia de Medicamentos, entidade “muito competente”, considera Peter Villax.

Assim que haja validação pelas agências reguladoras, será então preciso produzir uma quantidade elevada de vacinas e garantir o fornecimento a todo o planeta.

Produção da vacina e distribuição em larga escala

E aqui chegamos a mais um obstáculo. A indústria não está preparada para a produção em massa de uma vacina desta natureza. A produção de vacinas é um negócio de elevado risco e o investimento é normalmente feito apenas quando se sabe que o produto e a sua comercialização vão funcionar.

A CEPI fez um apelo para que se reúnam dois mil milhões de dólares (aproximadamente 1,86 mil milhões de euros) para o desenvolvimento da vacina contra o novo coronavírus

Até à data foram dados alguns passos para o desenvolvimento de vacinas contra os coronavírus já conhecidos, como o SARS-CoV (identificado na China em 2002) e o MERS-CoV (identificado na Arábia Saudita em 2012), mas nenhum projeto chegou a ser concluído, não só por dificuldades técnicas mas também pelo limitado retorno financeiro desse investimento, como refere um artigo publicado a 8 de março deste ano na revista científica Emerging Microbes & Infections, e divulgado pela Organização Mundial de Saúde numa plataforma onde reúne os estudos científicos publicados a nível mundial sobre o novo coronavírus.

Para amparar os riscos e incentivar o investimento por parte das entidades que têm capacidade para avançar para o desenvolvimento e produção de uma vacina contra a Covid-19, a CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), fundação que apoia projetos de investigação na busca por vacinas contra doenças infectocontagiosas emergentes, está a injetar milhões de dólares na indústria. Esta coligação está a investir nas empresas com alguns dos projetos que se têm revelado mais promissores até ao momento, incluindo a CureVac e a Moderna. No passado dia 14 de março, a CEPI fez um apelo para que se reúnam dois mil milhões de dólares (aproximadamente 1,86 mil milhões de euros) para o desenvolvimento da vacina contra o novo coronavírus.

Afinal como estamos de prazos?

Como já vimos, nos casos em que a investigação sobre a vacina para a Covid-19 está mais avançada, está a ser iniciada a primeira fase dos testes em humanos.

É o caso norte-americano. Se tudo acontecer como o previsto, a vacina poderá ser comercializada em cerca de um ano e meio, diz o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci.

"Não acredito que esta vacina esteja pronta em menos de 18 meses"

Na Europa, na sequência do anúncio de financiamento da CureVac pela União Europeia, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, falou na possibilidade de haver uma vacina para a Covid-19 no outono. No entanto, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) contradisse a responsável, estimando que o processo demore até 18 meses.

“Estimamos que demore seis ou mais meses até essas potenciais vacinas poderem ser testadas clinicamente, a uma maior escala, e entre 12 a 18 meses até a vacina contra a Covid-19 estar pronta para aprovação”, informou a EMA numa resposta escrita enviada à agência Lusa, frisando que estes prazos são, normalmente, “difíceis de prever”.

O mesmo tempo foi avançado por David Loew, vice-presidente-executivo da Sanofi e responsável pela Sanofi Pasteur, que falou aos jornalistas por videoconferência juntamente com outros responsáveis de companhias farmacêuticas.

“Tal como a maioria dos especialistas, não acredito que esta vacina esteja pronta em menos de 18 meses”, disse também Annelies Wilder-Smith, professora de doenças infecciosas emergentes na London School of Hygiene and Tropical Medicine, citada pelo The Guardian.

Os 18 meses são o prazo referido por muitos. Mas este é o cenário mais favorável, que apenas se verificará se todo o processo decorrer sem qualquer contratempo. Até lá, o mundo está a tentar conter a propagação do vírus, num cenário inesperado, com os países a encerrarem fronteiras e as populações a ficarem fechadas em casa.