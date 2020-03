Dezenas de testes clínicos estão em andamento para ajustar kits de deteção menos caros e mais precisos, assim como um tratamento ou uma vacina capazes de combater o novo coronavírus, que já infetou mais de 230.000 pessoas e deixou mais de 10.000 mortos no mundo, segundo um balanço da AFP.

"Faremos todo o possível para que a vacina seja acessível a todos aqueles que precisarem", afirmou Paul Stoffels, vice-presidente do comité executivo da Johnson & Johnson.

, disse durante uma videoconferência organizada pela Federação Internacional de Fabricantes Farmacêuticos (IFPMA).

As formalidades administrativas podem ser simplificadas e aceleradas nesta corrida contra o tempo, não faltam recursos e as associações do setor público e privado permitem diluir o risco financeiro pelos investimentos colossais que exigem a pesquisa e a produção.

No entanto, alertam que tanto produtores como as autoridades de controle não podem comprometer a segurança de uma potencial vacina e, portanto, não se pode acelerar o cronograma de testes clínicos e o estudo dos resultados.

"Temos três eixos de trabalho: garantir a distribuição (...), redirecionar a tecnologia existente (...) e criar novos tratamentos, novas vacinas, novos testes de detecção que contribuirão para erradicar a Covid-19", explicou David Ricks, CEO da Eli Lilly and Company e presidente do Ifpma.

Por isso, uma vacina pode estar no mercado dentro de 12 a 18 meses, informou David Loew, vice-presidente-executivo da Sanofi e responsável pela Sanofi Pasteur.

Assim que a fórmula for validada pelas agências reguladoras, terão que produzir uma quantidade suficiente e garantir o fornecimento a todo o planeta.

Com o objetivo de superar os obstáculos na produção e transporte, os diretores dos grandes laboratórios pediram aos Estados que "classifiquem a indústria farmacêutica entre os setores essenciais" da atividade do país, e permitam aos trabalhadores deslocar-se até esses locais.

"Tivemos alguns problemas localmente", afirmou David Ricks.

Nunca se concebeu para os seres humanos uma vacina eficaz contra qualquer membro da família dos coronavírus e isso faz com que "a maioria dos programas" de testes clínicos realizados contra a Covid-19 esteja condenada ao fracasso, alertou Rajeev Venkayya, responsável pelo desenvolvimento de vacinas do grupo Takeda.

A vantagem de embarcar em todos os tipos de projetos é que "alguns terão sucesso", destacou.