Em declarações à agência Lusa a propósito do arranque, no domingo, de uma campanha pelas praias de Norte a Sul do país, o presidente da APCC chamou a atenção para a necessidade de desfazer mitos como o que indica que o protetor solar impede a absorção de vitamina D.

“O protetor solar, corretamente aplicado, não impede a absorção de vitamina D”, afirmou Osvaldo Correia, chamando a atenção para a ação que arranca no domingo, frente à Praia da Baía, em Espinho, em que uma carrinha com profissionais mostrará como aplicar os protetores e ajudará a examinar os sinais no corpo e a identificar potenciais casos suspeitos.

“Se há deficiência de vitamina D na população não é por expor a pele demasiado tempo, e muito menos à hora de almoço, que vão ter mais vitamina D. Hoje em dia a suplementação pode ser feita como nos bebés e as pessoas não devem correr riscos”, afirmou.

Outro das situações para que a APCC chama a atenção é para a temperatura amena, que por vezes esconde níveis de raios ultravioleta muito elevados.

“Há uma confusão entre temperatura e raios ultravioleta. O país assiste hoje dias de temperaturas que não são muito altas. No norte, por exemplo, rondam os 22 a 23 graus, com ultravioletas de 8, 9 ou 10 em escala de 0 a 11″, disse o presidente da APCC, alertando que nestes dias as pessoas facilitam.

“As pessoas expõem-se mais, porque está mais fresco, e apanham radiação elevada. Acontece que a brisa pode ser enganadora, pois o ultravioleta está lá e queimadura surpresa aparece”, disse.

Além da colocação de protetor solar e da atenção a ter aos dias mais frescos, que por vezes escondem níveis muito elevados de raios ultravioleta, Osvaldo Correia alertou ainda para a necessidade de quem trabalha ao ar livre estar sempre protegido.