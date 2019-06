Na terça-feira, os Estados Unidos impuseram novas sanções contra Cuba proibindo, para além de viagens culturais e educacionais em grupo para a ilha, a exportação de barcos e aviões privados e comerciais.

Hoje, em comunicado, citado pela agência espanhola EFE, a CLIA refere que a proibição que entrou hoje em vigor vai afetar viagens “previamente aprovadas” pelo Governo norte-americano.

No comunicado enviado à EFE, pode ler-se que “sem aviso, os membros da CLIA são obrigados a cancelar imediatamente todos os cruzeiros para Cuba”. A associação contabiliza quase 800 mil reservas para viagens que já estavam programadas ou em curso.

A CLIA lembra ainda que as reservas foram feitas no âmbito de uma licença geral emitida pelo Governo norte-americano, na altura presidido por Barack Obama. Esta licença “autorizava as chamadas viagens “de cidade para cidade” para Cuba”, detalha ainda a associação.

O organismo não revelou qual o impacto financeiro desta medida, mas alerta que, com base nas novas regras, viajar para Cuba num cruzeiro dos Estados Unidos passou a ser “ilegal”.