Num documento, a que a agência Lusa teve hoje acesso, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) refere que foi criada a petição pública dado que os “magistrados foram desconsiderados no processo de revisão dos estatutos”.

Entende a associação que os juízes não podem aceitar ser desconsiderados pelos outros poderes do Estado, com a recusa do diálogo e a violação dos compromissos estabelecidos.

No texto da petição, a ASJP, que tem 2.300 associados, alega que “mesmo nos momentos de maior desencontro com os outros poderes do Estado, em 1988, 1993 e 2005, nunca abdicou do princípio norteador de ponderar cuidada e criteriosamente sobre a extensão, limites e oportunidade das formas admissíveis e adequadas de protesto, tendo em conta a sua natureza excecional e subsidiária”.

“O EMJ é uma lei fundamental para a organização e equilíbrio dos poderes do Estado, para a Justiça e para a garantia do direito fundamental de acesso a um tribunal independente. A responsabilidade democrática pela sua conformação pertence à Assembleia da República e ao Governo, mas deve ser exercida num processo participado, com efetiva consulta de quem legitimamente representa os juízes”, considera a associação.