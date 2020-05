De acordo com informação verificada pela Rede, "parte da verba afeta a esta linha de financiamento" tem origem na medida Cultura para Todos, do Portugal 2020, que já tinha projetos aprovados, que se aplica ao setor, mas fica na dependência da Economia e do Turismo.

A linha de financiamento foi anunciada hoje pelo primeiro-ministro, António Costa, em Coimbra, depois de uma reunião com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, em que participaram vários membros do Governo.

Segundo António Costa, trata-se de “um programa de financiamento de 30 milhões de euros aos municípios, para poderem organizar um conjunto de atividades que permitam a um dos setores mais duramente atingidos por esta crise [provocada pela pandemia da covid-19] encontrar um espaço de reanimação".

A Lusa questionou o Ministério da Cultura sobre esta linha de financiamento, e aguarda resposta.

Para a produtora Elisabete Paiva, da direção da Rede, o anúncio de hoje não é uma boa notícia, porque “parte da verba afeta a esta linha de financiamento provém da reprogramação do programa comunitário Cultura para Todos, que era para se iniciar em setembro nas regiões Norte, Centro e Alentejo”.

"Questionámos a ministra da Cultura sobre isto e a ministra confirmou", acrescentou Elisabete Paiva, sublinhando que a responsável pela pasta “desconhecia as questões no terreno, já que não sabia" existirem agentes culturais com candidaturas aprovadas, no âmbito desta medida dos Programas Operacionais Portugal 2020.

“Continua a haver uma grande ambiguidade sobre o orçamento para a Cultura, e nunca é claro se esse dinheiro é importante" ou suficiente para o setor. "E depois de a ministra [da Cultura, Graça Fonseca,] ter garantido que não havia mais verbas do fundo de emergência, surge agora esta verba destinada à Cultura, mas na dependência da Economia e do Turismo”, frisou Elisabete Paiva.

A Rede diz que “parte da verba para a Cultura anunciada hoje pelo primeiro-ministro surge da reprogramação dos fundos comunitários, e esta reprogramação implica o cancelamento do programa Cultura para Todos, que ia começar em setembro, ao abrigo da coesão social, e para o qual já havia 150 agentes culturais na zona do Alentejo que tinham candidaturas aprovadas desde fevereiro e iam assinar contratos em maio", disse Elisabete Paiva à Lusa.

Elisabete Paiva disse à Lusa que a Rede teve conhecimento desta reprogramação de iniciativas comunitárias através dos municípios, tendo sido assinada pelas ministras do Território e da Coesão Social e da Cultura.

“A Rede tem feito pressão para que o programa Cultura para Todos não acabe, e considera inadmissível que a [sua] verba seja canalizada para outro” fim, disse.