Em declarações à agência Lusa, na sequência do anúncio da escolha de Alcochete para localização do futuro aeroporto, António Poças afirmou que “era importante tomar uma decisão”, esperando que, “desta vez, com um consenso político mais alargado sobre a decisão, esta não caia de novo por terra e seja concretizada”.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou na terça-feira que o Governo aprovou a construção do novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete, com a denominação Aeroporto Luís de Camões, com vista à substituição integral do Aeroporto Humberto Delgado.

O executivo decidiu também mandatar a Infraestruturas de Portugal para concluir os estudos para a construção da Terceira Travessia do Tejo e da ligação ferroviária de alta velocidade Lisboa-Madrid.

Para António Poças, a decisão já vem tarde.

“O país já está a perder, e vamos perder ainda mais, por esta decisão não ter sido já tomada há vários anos”, declarou, reconhecendo que, “pela sua relevância a longo prazo e pelo financiamento avultado que exige, é um investimento que exige ponderação acrescida, para que se possam cumprir todos os critérios de eficiência económica, ambiental e financeira”.

Contudo, o dirigente associativo realçou que “50 anos é muito tempo”.

António Poças adiantou que Alcochete não era a “opção preferida” da NERLEI CCI, defendendo que a “localização óbvia do novo aeroporto seria a norte do rio Tejo, pois é aí que está a maioria da população e da atividade económica que mais utiliza, e utilizará, esta infraestrutura”.

“Entre o Douro e o Tejo temos uma região muito dinâmica economicamente, que, também por isso, atrai muita gente para viver, e pela sua centralidade no país, poderia trazer dinâmicas interessantes de desenvolvimento de outras zonas de Portugal, além de Lisboa”, declarou.

O presidente da NERLEI CCI, com cerca de mil associados, disse ainda esperar que “a nova valorização da linha de alta velocidade Lisboa–Madrid, anunciada com a construção do novo aeroporto, não implique atrasos na linha Lisboa-Porto, muito importante” para a região.

O Campo de Tiro da Força Aérea, também conhecido como Campo de Tiro de Alcochete (pela proximidade deste núcleo urbano), fica maioritariamente localizado na freguesia de Samora Correia, no concelho de Benavente (distrito de Santarém), tendo ainda uma pequena parte na freguesia de Canha, já no município do Montijo (distrito de Setúbal).

A Comissão Técnica Independente designada para avaliar as opções da nova infraestrutura publicou no dia 11 de março o relatório final da Avaliação Ambiental Estratégica do novo aeroporto, mantendo a recomendação de uma solução única em Alcochete ou Vendas Novas, mas apontou que Humberto Delgado + Santarém poderia “ser uma solução” transitória.