Numa publicação no Facebook, foi informado que "a equipa de formadores da ANPRI vai dinamizar videotransmissões, em direto, via Youtube para apoiar os professores que pretendam iniciar o seu trabalho com alunos online", pode ler-se.

Estas videotransmissões realizam-se de 17 a 20 de março, pelas 17 horas. Não é necessária inscrição.

As temáticas podem ser consultadas na publicação.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.000 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 160 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 139 países.

O número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu hoje para 245, mais 76 do que os contabilizados no sábado, e os casos suspeitos são agora 2.271.

Segundo a DGS, dos 2.271 casos suspeitos, 281 aguardam resultado laboratorial.