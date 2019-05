"Eu vim para o Canadá com uma condição e encontrei outra completamente diferente em termos financeiros. Necessitava mesmo de uma ajuda para continuar os estudos. Doutra forma não o conseguiria", frisou.

A contabilista Irene Faria é uma das patrocinadoras deste incentivo, "uma tradição na sua família que teve início há mais de 30 anos".

"Há mais de 30 anos, o meu irmão (Rui) e cunhada (Luísa) faleceram e na altura a comunidade decidiu criar uma bolsa de estudo com os seus nomes. Temos continuado com a tradição, em que o critério é que o recipiente da bolsa tem que ser de origem portuguesa. Com o nosso filho a estudar na universidade foi uma boa oportunidade para apoiarmos", explicou a empresária.

A professora auxiliar no departamento de espanhol e português da Universidade de Toronto Anabela Rato lamentou a necessidade de os estudantes "terem um trabalho em part-time" e destacou a "importância das bolsas de estudo".

"As propinas são elevadas. Muitos dos nossos alunos de uma forma geral têm que trabalhar também para poderem ajudar as famílias em muitos dos casos. Temos muitos alunos que conciliam o trabalho com os estudos e isso não é fácil. O ideal seria que o estudante tenha o tempo inteiro completamente para os estudos", realçou.

Dados estatísticos escolares antigos revelaram que "muitos dos jovens portugueses não concluíam o ensino secundário, mas "é algo que mudou" na opinião da deputada federal Julie Dzerowicz.

"Todos os anos venho a este evento. Há alguns anos, estatísticas mencionavam que muitos dos portugueses não concluíam o ensino secundário. A comunidade então uniu-se, o que me deixa orgulhosa, e decidiu mudar algo", sublinhou a política.

A deputada eleita pelo distrito eleitoral da Davenport notou ainda a preocupação dos dirigentes da UTPA, ainda estudantes, a entregarem bolsas de estudo a "alunos mais novos do que eles", para que estes "consigam prosseguir os estudos e tenham uma melhor educação".

A UTPA, além das 11 bolsas de estudo distribuídas na sexta-feira à noite, vai ainda entregar hoje à noite, mais duas, durante da Gala da Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Ontário (ACAPO), num total de 7.100 dólares canadianos (4.710 euros).

Segundo dados do Governo canadiano, residem no país mais de 480 mil portugueses e lusodescendentes.