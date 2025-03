De acordo com a informação disponibilizada no ‘site’ dos órgãos de comunicação, as bolsas no valor de 2.500 euros abrangem diversas áreas temáticas, “permitindo a submissão de projetos em texto, vídeo, som, dados ou formatos híbridos”, lê-se.

As quatro bolsas têm temas distintos, como "O desporto como veículo de inclusão” associado ao jornal O Jogo, o Jornal de Notícias irá apoiar trabalhos focados na “Coesão territorial e assimetrias regionais”, enquanto a TSF investirá sobre “A cidadania na era digital”.

As bolsas são financiadas pela Notícias Ilimitadas e pela Fundação Mestre Casais e procuram “promover uma maior aproximação às instituições de ensino superior, valorizar o pensamento crítico e a experimentação, abrir novos espaços de visibilidade e oportunidades para estudantes e recém-licenciados”.

Entre as instituições parceiras estão a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a Universidade Lusófona de Lisboa, a Faculdade de Letras da Universidade do Porto ou a Universidade do Algarve.

Cada candidato pode apresentar até três projetos de investigação, sendo que as candidaturas deverão ser apresentadas entre os dias 12 e 30 de maio, através do e-mail: academia@noticiasilimitadas.pt.

Os critérios de apreciação passam pela originalidade do conteúdo e do formato a desenvolver, a densidade, relevância e exequibilidade da proposta, o volume do conteúdo, nomeadamente funcionando como série ou conjunto de conteúdos, a oportunidade e atualidade da proposta.

A decisão do júri será divulgada em 30 de junho nos ‘sites’ do JN, O Jogo e TSF.