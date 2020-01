Armando Pinto acha “estranho” que o EIA tenha vindo hoje a público, dia em que a associação tinha o protesto marcado para a praça do município.

“É estranho que a comunicação social tenha acesso ao estudo quando as próprias entidades responsáveis por ele ainda não deram conhecimento dele. É tudo muito estranho”, sublinhou.

Garantindo que vai continuar a lutar contra a exploração do lítio e os danos que esta vai causar nas populações, o dirigente lembrou que, apesar do EIA, haverá ainda uma “série de tramites legais” a serem cumpridos até à efetiva exploração.

O projeto de exploração de lítio, em Montalegre, propõe uma exploração mista, a céu aberto e subterrânea e prevê a criação de uma unidade industrial e de "370 empregos" até 2025, segundo o EIA.

“Esta solução permite reduzir o impacte no ambiente, principalmente no que diz respeito à afetação da paisagem e na redução de emissões, ao mesmo tempo que mantém a viabilidade económica do projeto”, refere o documento.

A concessão corresponde a uma área de 825,4 hectares, inseridos nas freguesias de Morgade e Sarraquinhos, no concelho de Montalegre, distrito de Vila Real, e está a ser alvo de contestação da população local que aponta preocupações ao nível da dimensão da mina e consequências ambientais, na saúde e na agricultura.