"Quero que saibam que sinto muito pelo sofrimento que vos causei", afirmou o artista, de 79 anos, num comunicado enviado pelos seus representantes e divulgado na Espanha pela agência Europa Press.

A declaração representa uma reviravolta de 180 graus na postura do tenor, que até agora tinha negado com veemência as acusações.

"Assumo toda a responsabilidade das minhas ações", completa o cantor no texto, no qual afirma que entende que "algumas mulheres podem ter medo de se expressar abertamente, pelo temor de que as suas carreiras sejam afetadas".

O tenor assegura que passou meses "a refletir sobre as acusações que várias colegas apresentaram" contra si e acrescenta: "Respeito que estas mulheres finalmente se tenham sentido à vontade para falar".

O cantor também indica que está "comprometido com promover uma mudança positiva na indústria da ópera, para que ninguém mais tenha que passar por uma experiência assim". Disse ainda ter "o desejo fervoroso" de que o mundo da ópera seja mais "seguro" para todos e que seu exemplo "estimule outros".