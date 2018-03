"Estamos em Castelo Branco para mais um ciclo 'Ouvir Portugal' e estive na rua a contactar com as pessoas, a desafiá-las para partilharem connosco as suas preocupações e prioridades para o país, tendo em conta, particularmente, as questões do interior que são uma das prioridades do CDS", afirmou Assunção Cristas.

A líder centrista, falava em Castelo Branco, onde se deslocou para participar na quinta sessão da iniciativa "Ouvir Portugal - Portugal visto de dentro", promovida pelo seu partido.

"Estamos a tomar notas para termos um grande programa eleitoral preparado com todos aqueles que queiram nele participar. Venho ouvir as pessoas porque no CDS, achamos que não temos as certezas no nosso bolso. Nada substitui o poder ouvir na primeira pessoa, aquilo que quem aqui vive tem para nos dizer", sublinhou.

A falta de iniciativa económica, além da que já existe nas regiões do interior e as questões da demografia, são para a presidente do CDS-PP duas questões centrais quando se fala das regiões do interior.