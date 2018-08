A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, manifestou-se hoje perplexa com a duração do incêndio em Monchique, que lavra há seis dias, questionando o tempo que o comando nacional levou a assumir o seu combate.

Deixando uma "palavra de solidariedade" a quem combate o incêndio, Assunção Cristas esclareceu que não visitará a zona, apesar de regressar hoje ao Algarve, retomando as suas férias.

"Não faz sentido estar a ir para o teatro das operações enquanto as operações estão em curso, sempre o dissemos e sempre o fizemos. No ano passado, fui ao terreno quando o incêndio ficou extinto", respondeu, quando questionada sobre uma eventual deslocação.

A presidente do CDS sublinhou que, "coisa diversa, é pedir explicações ao Governo em funções e responsável pelo que se está a passar": "Não precisa de ser no local, se calhar nem deve ser no local, mas deve ser no sítio próprio".

"Naturalmente, a seu tempo, procuraremos perceber porque é que as coisas não funcionaram como era suposto ou como todos desejaríamos, certamente, no Algarve", afirmou.

A reunião da comissão executiva do partido foi convocada, de acordo com Assunção Cristas, devido à situação vivida nos serviços públicos, designadamente no Serviço Nacional de Saúde e nos serviços de transportes públicos, como os comboios.