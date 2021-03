Perante as dificuldades de produção, o grupo decidiu utilizar as suas unidades de produção fora da União Europeia, mas "infelizmente, as restrições à exportação vão reduzir as entregas no primeiro trimestre" e "provavelmente" no segundo, segundo um porta-voz do grupo citado pela agência France Presse.

Em 29 de janeiro, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) deu 'luz verde' à utilização da vacina da farmacêutica AstraZeneca contra a covid-19 na União Europeia, a terceira vacina a ser aprovada pelo regulador europeu.