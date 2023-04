Pelo menos sete pessoas morreram, este sábado, depois de um ataque ao resort La Palma, situado na cidade de Cortázar, em Guanajuato, México.

Segundo a informação disponibilizada pela autarquia local, "elementos do sistema de segurança municipal chegaram ao local onde encontraram três mulheres sem vida, três homens e uma criança menor de 7 anos", explica o comunicado citado pela CNN.

Uma pessoa foi transportada para o hospital com ferimentos graves, explicou a autarquia.

Uma testemunha disse às autoridades que os sujeitos chegaram armados ao local para realizar o ataque e que, antes de sair, danificaram a loja do SPA e levaram as câmaras e um monitor de segurança do estabelecimento.

O comunicado explica ainda que foi desencadeada uma operação na área com forças de segurança pública e até ao momento nenhuma prisão foi reportada. Não são conhecidos os motivos do ataque.

“O governo municipal lamenta os acontecimentos ocorridos e dará o apoio correspondente às famílias das pessoas afetadas, e reitera a sua vontade de cooperar com as autoridades competentes na esperança de que os responsáveis sejam levados à justiça”, salientou o município.

Segundo os testemunhos recolhidos nas redes sociais, pelo menos vinte pessoas entraram e atacaram diretamente o grupo de pessoas que se encontrava no local com armas de fogo.

De acordo com o EL País - México, Guanajuato tem sido uma região fustigada pela violência onde mais de 3.000 pessoas foram assassinadas em 2022.

As imagens de um vídeo partilhado no Twitter, onde se vê as pessoas em "estado de choque a fugir aos atacantes", juntam-se às dezenas de imagens de "horror que este território está a sofrer desde o início de 2023".

"Tiroteios, desaparecimentos de grupos e assassinatos tornaram-se imagens recorrentes neste Estado, que é considerado um local de disputa entre grupos de narcotraficantes e crime organizado", escreve o jornal.