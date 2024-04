A agência de Operações Marítimas Comerciais da Marinha do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) disse num alerta que um ataque “consistindo no que se acredita serem dois mísseis” causou danos a uma embarcação a cerca de 14 milhas náuticas (26 quilómetros) a sudoeste de Al Mukha, no Iémen.

De acordo com a UKMTO, o capitão do navio relatou também um primeiro ataque que provocou uma explosão perto do navio que foi sentida pela tripulação.

Até ao momento, os Houthis não reivindicaram a ação, mas nos últimos dois dias assumiram a responsabilidade por várias ações contra cargueiros comerciais no Mar Vermelho, navios de guerra norte-americanos e também contra a cidade de Eilat, no sul de Israel.

Os Houthis intensificaram as suas ações após várias semanas de inatividade e num momento de tensão máxima no Médio Oriente, face a uma iminente operação militar terrestre israelita em Rafah, na extremidade sul da Faixa de Gaza, onde estão mais de 1,4 milhões de deslocados, para além da escalada de violência entre Israel e o Irão.

Os rebeldes do Iémen, apoiados pelo Irão, têm atacado navios comerciais desde 19 de novembro, em apoio aos palestinianos na faixa de Gaza, para prejudicar Israel com ações que causam graves perturbações no Mar Vermelho, por onde transita cerca de 15% do comércio marítimo mundial.

Apesar dos bombardeamentos dos EUA e do Reino Unido contra as suas posições no Iémen, para atingir a sua capacidade militar, os Houthis alertaram que não vão parar os seus ataques até que seja implementado um cessar-fogo na Faixa de Gaza.