O Israel Times avança que uma mulher de 66 anos e um homem de 70 morreram no ataque, segundo o jornal o homem tem 34 anos, sem antecedentes, era de origem palestiniana.e não tinha autorização para estar no país.

Em estado crítico está um homem de 68 anos e ferido, mas fora de perigo, um jovem de 26.

Com recurso a uma faca o homem atacou os civis num parque ma rua Moshe Dayan. Depois de atacar as primeiras vítimas o homem segiu até uma paragem de autocarro próxima onde matou mais uma pessoa.

A última vítima foi morta num parque de estacionamento de autocarros, onde o homem foi atingido a tiro pela polícia.

A polícia investiga agora a possibilidade de haver mais cúmplices.